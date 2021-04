Polizia penitenziaria | protesta del personale davanti Regina Coeli

Leggi su italiasera

(Di venerdì 23 aprile 2021) “700 così, veri”, recita uno dei manifesti esposti dai lavoratori e le lavoratrici dellainsotto la sede del Provveditorato dell’Amministrazione di. Il riferimento è al numero di unità mancanti nel Lazio. Così gli agenti impegnati attualmente nelle carceri laziali sono costretti a doppi turni e a un lavoro di sorveglianza più ampio, che mette a rischio anche la loro salute “Dove c’era una sezione per persona, ora una guardia fa due o tre sezioni. C’è un problema di sicurezza. Tanto è vero che sono aumentate negli ultimi anni le aggressioni aldi. Sono aumentate in maniera esponenziale”, dice Mauro Tronca, coordinatore regionale Fp Cgil Roma e Lazio. Assunzioni immediate e ...