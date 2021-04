PNRR, pronto l’esame in Consiglio dei Ministro (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha convocato per domani mattina alle 10 la riunione che sarà chiamata a varare il Recovery Plan da inviare al Parlamento per l’approvazione e quindi a Bruxelles per la sua valutazione. Confermata la dimensione del fondo che ammonta a 221,5 miliardi di euro (191,5 miliardi da finanziare con il Recovery Fund, 30 dal fondo complementare per i progetti che non verranno presentati alla Commissione europea): la stima del governo è che sia in grado di dare una spinta al PIL di 3,6 punti percentuali nel 2026, mentre l’effetto sull’occupazione sarà di quasi 3 punti percentuali. Come si legge all’interno del testo, obiettivo del Piano non è solo quello di “riparare i danni della pandemia” ma affrontare anche “debolezze strutturali” dell’economia italiana. Dal governo hanno sottolineato che l’impianto “non cambierà”, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – La Presidenza deldei Ministri ha convocato per domani mattina alle 10 la riunione che sarà chiamata a varare il Recovery Plan da inviare al Parlamento per l’approvazione e quindi a Bruxelles per la sua valutazione. Confermata la dimensione del fondo che ammonta a 221,5 miliardi di euro (191,5 miliardi da finanziare con il Recovery Fund, 30 dal fondo complementare per i progetti che non verranno presentati alla Commissione europea): la stima del governo è che sia in grado di dare una spinta al PIL di 3,6 punti percentuali nel 2026, mentre l’effetto sull’occupazione sarà di quasi 3 punti percentuali. Come si legge all’interno del testo, obiettivo del Piano non è solo quello di “riparare i danni della pandemia” ma affrontare anche “debolezze strutturali” dell’economia italiana. Dal governo hanno sottolineato che l’impianto “non cambierà”, ...

Ultime Notizie dalla rete : PNRR pronto PNRR, pronto l'esame in Consiglio dei Ministro "Il PNRR è parte di una più ampia e ambiziosa strategia per l'ammodernamento del Paese. Il governo intende aggiornare e perfezionare le strategie nazionali in tema di sviluppo e mobilità sostenibile; ...

Pronto il Recovery italiano. Draghi vuole vincere la sfida per un Paese più moderno E' questo un pezzo di introduzione del premier Mario Draghi al Recovery italiano - ormai pronto e ... il Pnrr: il Piano, che si articola "in 6 missioni e 16 componenti, beneficia della stretta ...

Pronto il Recovery italiano. Draghi vuole vincere la sfida per un Paese più moderno E’ questo un pezzo di introduzione del premier Mario Draghi al Recovery italiano – ormai pronto e sul punto di finire sul tavolo ... presentare un pacchetto di investimenti e riforme”, il Pnrr: il ...

