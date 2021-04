Pnrr | cosa fan gli altri? Esempi e possibili soluzioni

Leggi su formiche

(Di venerdì 23 aprile 2021) Si apre la settimana del Piano nazionale di ripresa e resilienza () che viene discusso con le forze politiche e sociali e verrà inviato – ha precisato il presidente del Consiglio Mario Draghi smentendo alcune voci di corridoio – all’Unione europea entro il 30 aprile. È circolata nelle redazioni l’ultima stesura del, nonché il sunto in diapositive utilizzato per la presentazione in Consiglio dei ministri. La lettura dei documenti mi ha fatto tornare in mente ciò che diceva il mio professore di Economia internazionale alla Johns Hopkins, Isaiah Frank, al termine delle lezioni: “Soprattutto non fatevi mai illusioni”. Non me ne sono fatte. Sono certo che ilverrà visto con lenti molto benevole a Bruxelles a ragione dell’autorevolezza di Mario Draghi più che per i suoi contenuti o per la sua qualità. A Bruxelles, e nelle ...