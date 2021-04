Pistocchi lascia Mediaset: “Sgradito alla Juve? Nessuno ha mai smentito” (Di venerdì 23 aprile 2021) Maurizio Pistocchi, noto giornalista sportivo, lascerà Mediaset a partire dal prossimo luglio. Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Pistocchi si è soffermato sulle voci che lo volevano “Sgradito alla Juventus”. Ecco quanto dichiarato: “Io Sgradito alla Juve? Nessuno ha mai smentito questa ricostruzione, quindi evidentemente era vera. Certo è perlomeno strano che un’azienda L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Maurizio, noto giornalista sportivo, lasceràa partire dal prossimo luglio. Nel corso di un’intervista rita al Corriere della Sera,si è soffermato sulle voci che lo volevano “ntus”. Ecco quanto dichiarato: “Ioha maiquesta ricostruzione, quindi evidentemente era vera. Certo è perlomeno strano che un’azienda L'articolo

