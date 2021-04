Pistocchi lascia Mediaset: «Epurato su richiesta della Juventus» (Di venerdì 23 aprile 2021) Maurizio Pistocchi dice addio a Mediaset. Il popolare giornalista sportivo (L’appello del martedì, Pressing, Guida al campionato, Settimana Gol), ha annunciato che il 30 giugno sarà il suo ultimo giorno di lavoro dopo 35 anni. Non senza polemica. Con la Juve di contorno. Ne ha parlato lui stesso intervistato dal Corriere della Sera. «Il rapporto per tanti motivi era stato compromesso da quello che era successo nel 2017. Adesso abbiamo trovato un accordo. Nessuno ha mai smentito la ricostruzione del veto della Juventus sul mio nome, quindi evidentemente era vera. Certo è perlomeno strano che un’azienda preferisca pagare dei collaboratori esterni piuttosto che utilizzare un suo dipendente “storico” come è successo negli ultimi 4 anni. E comunque mi meraviglia che un giornalista che si occupa di un ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 aprile 2021) Mauriziodice addio a. Il popolare giornalista sportivo (L’appello del martedì, Pressing, Guida al campionato, Settimana Gol), ha annunciato che il 30 giugno sarà il suo ultimo giorno di lavoro dopo 35 anni. Non senza polemica. Con la Juve di contorno. Ne ha parlato lui stesso intervistato dal CorriereSera. «Il rapporto per tanti motivi era stato compromesso da quello che era successo nel 2017. Adesso abbiamo trovato un accordo. Nessuno ha mai smentito la ricostruzione del vetosul mio nome, quindi evidentemente era vera. Certo è perlomeno strano che un’azienda preferisca pagare dei collaboratori esterni piuttosto che utilizzare un suo dipendente “storico” come è successo negli ultimi 4 anni. E comunque mi meraviglia che un giornalista che si occupa di un ...

