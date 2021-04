Piattaforma Cessione Crediti | la guida dell' Agenzia delle Entrate

(Di venerdì 23 aprile 2021) Laha lo scopo di aiutare i cittadini a utilizzare questa possibilità in caso di fruizione del Superbonus 110%, del bonus vacanze e di altri incentivi promossi dallo Stato. Per informare i contribuenti sull'utilizzo e anche su quali sono le funzionalitàin questione, l'ha di recente diffuso laoperativa che contiene tutti i dettagli utili sulle modalità di accesso e di utilizzoo strumento. Ladel credito è diventata di recente una modalità alternativa all'utilizzo direttoe detrazioni fiscali e di conseguenza sono sempre di più le persone che scelgono di avvalersi di questa. Per permettere la ...

crediti . Chi accede allaCrediti? Nella Guida dell'Agenzia delle entrate, è specificato che accedono allaCrediti: i titolari dei ...Ecco, a tal fine, laCrediti pubblicata dall'Agenzia delle Entrate . Su questapotranno confluire tutti i passaggi dei crediti d'imposta cedibili a terzi. Ecco i ...Non è possibile annullare le comunicazioni di cessione del credito effettuate tramite la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate: come correggere gli errori e quindi evitare di perdere il proprio credi ...I crediti già inseriti in automatico nella piattaforma. Le informazioni su alcuni crediti cedibili sono già a disposizione dell’Agenzia e sono visibili nella piattaforma cessione crediti. Proprio per ...