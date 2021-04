Pestaggio di gruppo al centro commerciale: arrestati due fratelli (Di venerdì 23 aprile 2021) I carabinieri hanno arrestato due giovani fratelli tunisini che hanno massacrato di botte e rapinato un ragazzo al centro commerciale . Gli arrestati sono due fratelli di 21 anni e di 19 originari ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 23 aprile 2021) I carabinieri hanno arrestato due giovanitunisini che hanno massacrato di botte e rapinato un ragazzo al. Glisono duedi 21 anni e di 19 originari ...

Ultime Notizie dalla rete : Pestaggio gruppo Pestaggio di gruppo al centro commerciale: arrestati due fratelli Al pestaggio di gruppo hanno partecipato infatti anche altri ragazzi che devono essere ancora identificati con certezza. ...

Disabile 12enne pestata da una banda di coetanee e filmata coi cellulari ...presenterà una denuncia al tribunale dei minorenni per il pestaggio subito nei primi giorni di aprile in un parco pubblico di Roma nord da una ragazzina disabile di 12 anni da parte di un gruppo di ...

