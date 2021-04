Peschiera, via Galvani, nove Consiglieri chiedono al Sindaco di esautorare il suo vice Marco Righini, assessore all’Ambiente e Territorio (Di venerdì 23 aprile 2021) Con una Mozione congiunta tutti i Gruppi consiliari tranne Peschiera Riparte chiedono una presa di responsabilità sulla vicenda dei 240 pioppi cipressini e sulle risorse impegnate per lo svolgimento di un’altra Perizia strumentale Leggi su 7giorni.info (Di venerdì 23 aprile 2021) Con una Mozione congiunta tutti i Gruppi consiliari tranneRiparteuna presa di responsabilità sullanda dei 240 pioppi cipressini e sulle risorse impegnate per lo svolgimento di un’altra Perizia strumentale

