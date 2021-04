Perché l’Italia ha tanti morti per Covid? Il virologo Clementi: «I dubbi sono leciti. Serve chiarezza» (Di venerdì 23 aprile 2021) Perché in Italia ci sono tutti questi morti per Covid? A chiederselo non sono solo i cittadini, ma anche gli stessi esperti, come dimostra la riflessione posta apertamente dal virologo Massimo Clementi, che ha chiesto che su questo punto si faccia un approfondimento attento. «È troppo alto il numero di decessi Covid in Italia, molto più elevato di altri Paesi europei in proporzione al numero di infetti. Sarebbe opportuno che qualcuno dicesse una parola, che si indagasse su questo», ha avvertito il direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’ospedale San Raffaele di Milano e docente dell’università Vita-Salute. Perché in Italia ci sono così tanti morti per ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 aprile 2021)in Italia citutti questiper? A chiederselo nonsolo i cittadini, ma anche gli stessi esperti, come dimostra la riflessione posta apertamente dalMassimo, che ha chiesto che su questo punto si faccia un approfondimento attento. «È troppo alto il numero di decessiin Italia, molto più elevato di altri Paesi europei in proporzione al numero di infetti. Sarebbe opportuno che qualcuno dicesse una parola, che si indagasse su questo», ha avvertito il direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’ospedale San Raffaele di Milano e docente dell’università Vita-Salute.in Italia cicosìper ...

