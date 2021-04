Per l’Ema il beneficio del vaccino AstraZeneca è positivo anche sotto i 60 anni (Di venerdì 23 aprile 2021) L’Agenzia Europea del Farmaco (Ema) è tornata ad occuparsi della sicurezza del vaccino AstraZeneca, dopo le circa 300 segnalazioni di trombosi anomale registrate in tutto il continente. Gli esperti dell’Ema hanno confrontato il diverso rischio di trombosi con il beneficio derivante dalla vaccinazione in termini di ricoveri, ingressi in terapia intensiva e di decesso, in diversi scenari di contagio. Secondo i calcoli dell’Ema, i limiti alle vaccinazioni AstraZeneca fissati dai principali governi europei, che hanno riservato le vaccinazioni ai più … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 23 aprile 2021) L’Agenzia Europea del Farmaco (Ema) è tornata ad occuparsi della sicurezza del, dopo le circa 300 segnalazioni di trombosi anomale registrate in tutto il continente. Gli esperti delhanno confrontato il diverso rischio di trombosi con ilderivante dalla vaccinazione in termini di ricoveri, ingressi in terapia intensiva e di decesso, in diversi scenari di contagio. Secondo i calcoli del, i limiti alle vaccinazionifissati dai principali governi europei, che hanno riservato le vaccinazioni ai più … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

