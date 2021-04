Per evitare di contagiarsi anche l'amore si fa a distanza: ecco come ci ha ridotti il coronavirus (Di venerdì 23 aprile 2021) Ogni ossessivo aggiornamento sul Covid rischia di venire a noia, per chi scrive come per chi legge, ma le ombre continuano a essere tante, e non occorre essere specialisti per intuire che qualcosa non quadra, qualcosa che sfugge anche alle menti più attente e meno asservite. Nelle nazioni politicamente fragili, anche nell'Europa più occidentale, si stratificano le proibizioni più inutili e le misure più restrittive. Splende (si fa per dire) sulla nostra penisola un arcobaleno geopolitico, sorta di daltonismo politico-sanitario nel linguaggio più elegante, arlecchinata nel linguaggio comune; cinquanta (o poco meno) sfumature con colori rafforzati, scuri, persino a pois, close-up a macchia di leopardo che ricordano per certi versi i mosaici geopolitici proposti fra Israele e Palestina, atti ad alimentare un conflitto che nessuno ha mai ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Ogni ossessivo aggiornamento sul Covid rischia di venire a noia, per chi scriveper chi legge, ma le ombre continuano a essere tante, e non occorre essere specialisti per intuire che qualcosa non quadra, qualcosa che sfuggealle menti più attente e meno asservite. Nelle nazioni politicamente fragili,nell'Europa più occidentale, si stratificano le proibizioni più inutili e le misure più restrittive. Splende (si fa per dire) sulla nostra penisola un arcobaleno geopolitico, sorta di daltonismo politico-sanitario nel linguaggio più elegante, arlecchinata nel linguaggio comune; cinquanta (o poco meno) sfumature con colori rafforzati, scuri, persino a pois, close-up a macchia di leopardo che ricordano per certi versi i mosaici geopolitici proposti fra Israele e Palestina, atti ad alimentare un conflitto che nessuno ha mai ...

