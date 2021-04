Pensioni, governo rottama Quota 100: cresce ipotesi 102 (Di venerdì 23 aprile 2021) Quota 100 verso lo stop alla fine del 2021. Mentre il governo Draghi, con l’ultime bozza del Recovery Plan, sembra voler accantonare la riforma varata dal governo Conte I, prende Quota in queste ore l’ipotesi che la misura possa essere sostituita da quella che gli addetti ai lavori definiscono Quota 102. Anche in questo caso, come per Quota 100, è richiesto il raggiungimento della Quota con paletti fissati per età e contributi: 38 anni di contributi ed almeno 64 anni di età. La platea dei destinatari, quindi, rispetto alla riforma voluta dai gialloverdi si restringerebbe, con un anticipo di soli 3 anni al posto dei 5 consentiti dalla Quota 100. Fonti del Mef confermano che è un ‘plan B’ su cui si sta ragionando, assieme alla ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 aprile 2021)100 verso lo stop alla fine del 2021. Mentre ilDraghi, con l’ultime bozza del Recovery Plan, sembra voler accantonare la riforma varata dalConte I, prendein queste ore l’che la misura possa essere sostituita da quella che gli addetti ai lavori definiscono102. Anche in questo caso, come per100, è richiesto il raggiungimento dellacon paletti fissati per età e contributi: 38 anni di contributi ed almeno 64 anni di età. La platea dei destinatari, quindi, rispetto alla riforma voluta dai gialloverdi si restringerebbe, con un anticipo di soli 3 anni al posto dei 5 consentiti dalla100. Fonti del Mef confermano che è un ‘plan B’ su cui si sta ragionando, assieme alla ...

