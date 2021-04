Paul Gascoigne lascia l’Isola dei Famosi 2021

(Di venerdì 23 aprile 2021) L’infortunio alla spalla che ha subito qualche settimana fa si è aggravato:si ritira daldei“Il tuo bollettino non è buono e purtroppo le tue condizioni non consentono il prosieguo dell’avventura aldei”: con queste parole la conduttrice Ilary Blasi ha annunciato il ritiro dall’adventure-game più longevo della televisione italiana di. L’ex calciatore, ed ormai anche ex naufrago, riferendosi all’infortunio alla spalla che ha subito qualche settimana fa durante una Prova Ricompensa, che lo aveva costretto a tenere una fasciatura lunga tutto il braccio e a dormire per sicurezza su una brandina, a differenza dei suoi compagni che invece dormono a terra sotto la capanna, ha spiegato – ...

