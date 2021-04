Parma | D' Aversa | ' Futuro? Penso solo al Crotone'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Parma Aversa

Così il tecnico delRoberto D', in conferenza stampa, alla vigilia della gara con il Crotone in programma domani, sabato, al Tardini (ore 18). " C'è amarezza, a parte la partita contro ...Quello che traspare maggiormente è proprio la frustrazione che tutto l'ambiente, con D'in testa, sta vivendo, data la situazione in classifica. Ilha perso sette delle nove gare ...Alla vigilia di Parma-Crotone in programma domani alle 18 al Tardini, Mister Roberto D’Aversa ha incontrato i giornalisti. Ecco le sue parole: “Come già detto prima della sfida di Torino, da qui alla ...E ancora: “Tante squadre fanno turnover anche in porta avendo tante competizioni, nel singolo torneo questo accade meno. La scelta di fare giocare Colombi è stata tecnica, dovuta al momento, ci sta ...