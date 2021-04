Parma-Crotone, D’Aversa: “Massimo impegno per il miglior risultato. Futuro? E’ domani, il resto conta poco” (Di venerdì 23 aprile 2021) Sfida "Zona Rossa" al Tardini di Parma.Il Parma tornerà in campo domani al Tardini contro il Crotone, in un altro scontro diretto valido per la trentatreesima giornata di campionato di Serie A. Il tecnico dei ducali Roberto D'Aversa è intervenuto in conferenza stampa per introdurre la gara contro la squadra di Cosmi, scontro diretto che vede entrambe le compagini invischiate nella Zona Rossa della classifica. Di seguito le paroel del tecnico de ducali."Come detto prima di Torino, da qui alla fine dovremo affrontare ogni partita con il Massimo impegno cercando di ottenere il miglior risultato possibile. Con la Juventus Valenti non è venuto in panchina per motivi disciplinari. Conti oggi si è allenato con la squadra, ragioneremo fino all'ultimo quanto ... Leggi su mediagol (Di venerdì 23 aprile 2021) Sfida "Zona Rossa" al Tardini di.Iltornerà in campoal Tardini contro il, in un altro scontro diretto valido per la trentatreesima giornata di campionato di Serie A. Il tecnico dei ducali Roberto D'Aversa è intervenuto in conferenza stampa per introdurre la gara contro la squadra di Cosmi, scontro diretto che vede entrambe le compagini invischiate nella Zona Rossa della classifica. Di seguito le paroel del tecnico de ducali."Come detto prima di Torino, da qui alla fine dovremo affrontare ogni partita con ilcercando di ottenere ilpossibile. Con la Juventus Valenti non è venuto in panchina per motivi disciplinari. Conti oggi si è allenato con la squadra, ragioneremo fino all'ultimo quanto ...

