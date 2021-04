“Parlate tutti di Superlega | ma la nuova Champions è solo il minore dei mali”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City, si è espresso così su Twitter in merito al nuovo format dellaLeague. Con tutta questa roba dellache c’è, cortesemente possiamo anche parlare dellaLeague? Sempre più partite, non c’è nessuno che pensi a noi giocatori? Il nuovo formato è soltanto ildeiin confronto alla. Quello attuale funziona alla grande ed è il motivo per cui è la competizione più popolare al mondo, per noi calciatori e per i tifosi. With all the Super League stuff going on… can we please also speak about the newLeague format? More and more and more games, is no one thinking about us players? The new UCL format is just the lesser of the two evils in comparison ...