Parisi: "Quando vaccineremo gli over 77 passeremo da 300 a 100 morti al giorno" (Di venerdì 23 aprile 2021) "Fino a un mese fa, i due terzi delle vittime" di Covid-19 "avevano più di 77 anni. Una volta vaccinati loro, passeremo automaticamente da 300 decessi al giorno a 100?. Non solo: "La riduzione del numero di ricoveri, superiore a quella delle terapie intensive, dimostra i primi effetti" della vaccinazione "sui più anziani, che difficilmente finiscono intubati". A dirlo in un'intervista al Corriere della Sera è Giorgio Parisi, docente di meccanica statistica all'università Sapienza di Roma e presidente dell'Accademia dei Lincei. Secondo Parisi, l'immunità di gregge è raggiungibile con l?80% della popolazione immunizzata. Ma per arrivarci bisogna vaccinare il 90% dei cittadini, precisa l'esperto di statistica. "Perché i vaccini, mediamente, hanno un'efficacia del 90%. E quindi per arrivare all?80% della ...

