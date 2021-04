Pandemia e informazione: il ruolo delle agenzie di comunicazione per arginare le fake news (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – L’informazione sulla Pandemia di Covid-19 ha generato spesso ansia e confusione ed è stata giudicata in molti casi eccessiva, ma quel che è più grave è il proliferare delle cosiddette fake news, notizie che si sono poi rivelate inesatte o sbagliate. Elementi che hanno messo a nudo le difficoltà dei media di dominare un contesto di improvvisa moltiplicazione della domanda, dovuto alla Pandemia, ed il bisogno di figure esterne affidabili e competenti. E’ quanto emerge dal Rapporto Ital Communications-Censis su “Disinformazione e fake news durante la Pandemia: il ruolo delle agenzie di comunicazione”, presentato presso la Sala Zuccari di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – L’sulladi Covid-19 ha generato spesso ansia e confusione ed è stata giudicata in molti casi eccessiva, ma quel che è più grave è il proliferarecosiddette, notizie che si sono poi rivelate inesatte o sbagliate. Elementi che hanno messo a nudo le difficoltà dei media di dominare un contesto di improvvisa moltiplicazione della domanda, dovuto alla, ed il bisogno di figure esterne affidabili e competenti. E’ quanto emerge dal Rapporto Ital Communications-Censis su “Disdurante la: ildi”, presentato presso la Sala Zuccari di ...

