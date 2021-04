Pallamano | Kreshnik Kasa arruolabile con la Nazionale | il neo-azzurro è già al lavoro

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 aprile 2021) Laitaliana dimaschile è alpresso il Centro Tecnico Federale di Chieti per preparare il confronto contro la Bielorussia, vero e proprio spareggio per gli azzurri nelle qualificazioni agli Europei del 2022, in programma il prossimo gennaio. Assente per infortunio il capitano Andrea Parisini, mentre vestirà per la prima volta la maglia azzurra. Il terzino della Ego Siena ha ultimato le pratiche burocratiche, e ha ottenuto il permesso dalla IHF (federazione inter) per scendere in campo già da giovedì 29. “Sono onorato di poter fare parte della– dice, nelle parole riportate dal sito FIGH –È da diverso tempo che speravo di potermi mettere a disposizione dell’Italia: sono molto contento. ...