Palinsesti Rai estate: cosa cambia, chi resta e chi va (Di venerdì 23 aprile 2021) Con l’arrivo dell’estate la Rai ridefinisce i Palinsesti. cosa cambia? Chi resta e chi va? Secondo quanto riporta Davide Maggio potrebbe essere cancellato il programma C’è Tempo per, condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini, che sarebbe dovuto tornare nei mesi estivi. Novità anche per La Vita in Diretta estate, dove starebbe per sbarcare Gianluca Semprini di nuovo al timone del contenitore pomeridiano dopo la sua esperienza nel 2018. Accanto a lui ci potrebbero essere Emma D’Aquino oppure Laura Chimenti, entrambe ancora in trattativa con l’azienda di viale Mazzini. Negli obiettivi della produzione ci sarebbe l’idea di allungare La Vita in Diretta estate, garantendo la messa in onda per tutto il pomeriggio e dividendo lo show in due parti: la prima dedicata al costume ... Leggi su dilei (Di venerdì 23 aprile 2021) Con l’arrivo dell’la Rai ridefinisce i? Chie chi va? Secondo quanto riporta Davide Maggio potrebbe essere cancellato il programma C’è Tempo per, condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini, che sarebbe dovuto tornare nei mesi estivi. Novità anche per La Vita in Diretta, dove starebbe per sbarcare Gianluca Semprini di nuovo al timone del contenitore pomeridiano dopo la sua esperienza nel 2018. Accanto a lui ci potrebbero essere Emma D’Aquino oppure Laura Chimenti, entrambe ancora in trattativa con l’azienda di viale Mazzini. Negli obiettivi della produzione ci sarebbe l’idea di allungare La Vita in Diretta, garantendo la messa in onda per tutto il pomeriggio e dividendo lo show in due parti: la prima dedicata al costume ...

