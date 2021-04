Palermo, verso la sfida contro la Cavese: tanti gli assenti, si ferma anche Saraniti (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Palermo si proietta alla sfida di domenica pomeriggio contro la Cavese.tanti gli assenti in vista del match casalingo contro la compagine campana, a confermarlo la presenza di soli sedici calciatori alla seduta pomeridiana di giovedì. I restanti sono out, l'unica speranza è quella di recuperare qualcuno tra gli assenti considerando però che Almici e Peretti non saranno di certo del match, per il primo stagione finita per il secondo elongazione all'adduttore. Somma e Palazzi continuano il percorso di riabilitazione dopo i rispettivi infortuni , a sinistra assenti sia Crivello ( dal caso Covid riscontrato) che Corrado (problema al piede). In avanti non si è allenato Andrea Saraniti ... Leggi su mediagol (Di venerdì 23 aprile 2021) Ilsi proietta alladi domenica pomeriggiolagliin vista del match casalingola compagine campana, a conrlo la presenza di soli sedici calciatori alla seduta pomeridiana di giovedì. I ressono out, l'unica speranza è quella di recuperare qualcuno tra gliconsiderando però che Almici e Peretti non saranno di certo del match, per il primo stagione finita per il secondo elongazione all'adduttore. Somma e Palazzi continuano il percorso di riabilitazione dopo i rispettivi infortuni , a sinistrasia Crivello ( dal caso Covid riscontrato) che Corrado (problema al piede). In avanti non si è allenato Andrea...

