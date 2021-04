Palermo, l’ex Maniero: “Zamparini? Tutti lo avrebbero voluto come presidente. La sua doppia personalità con squadra e giornalisti…” (Di venerdì 23 aprile 2021) Filippo Maniero ricorda Palermo.Diciassette squadre cambiate in ventuno anni per un capocannoniere senza fissa dimora. Filippo Maniero, ex Palermo, Milan e Venezia - tra le altre, dopo una partenza straordinaria con sette gol in dieci partite a poco a poco ha ridotto il suo rendimento in maglia rosanero, fino quasi a spegnersi. Nell’unica stagione a Palermo, segnò 13 gol, poi l'involuzione e subito dopo l'addio. Un periodo ripercorso proprio dall'ex calciatore durante un'intervista concessa ai microfoni de "Ilposticipo.it"."Che ricordo ho di Zamparini? Fantastico! Ho lavorato col presidente per cinque anni: quattro a Venezia, uno a Palermo. Con squadra e giocatori è un'altra persona rispetto a quella che conoscono i giornalisti. Mi ... Leggi su mediagol (Di venerdì 23 aprile 2021) Filipporicorda.Diciassette squadre cambiate in ventuno anni per un capocannoniere senza fissa dimora. Filippo, ex, Milan e Venezia - tra le altre, dopo una partenza straordinaria con sette gol in dieci partite a poco a poco ha ridotto il suo rendimento in maglia rosanero, fino quasi a spegnersi. Nell’unica stagione a, segnò 13 gol, poi l'involuzione e subito dopo l'addio. Un periodo ripercorso proprio dall'ex calciatore durante un'intervista concessa ai microfoni de "Ilposticipo.it"."Che ricordo ho di? Fantastico! Ho lavorato colper cinque anni: quattro a Venezia, uno a. Cone giocatori è un'altra persona rispetto a quella che conoscono i giornalisti. Mi ...

