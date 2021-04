Palermo, Filippi perde Fallani: le condizioni del portiere rosanero, il report clinico (Di venerdì 23 aprile 2021) Altra tegola per Filippi dopo i forfait di Almici, Peretti, Saraniti Corrado, Crivello e Lucca.Il club rosanero, attraverso i propri canali ufficiali comunica che il portiere Mattia Fallani, in una fase di gioco durante l'allenamento di ieri, ha rimediato un trauma contusivo all'occhio destro con edema della retina. Le condizioni del calciatore, che è stato visitato oggi alla clinica Andros dal consulente della Società dott. Antonio Cuttitta. Le condizioni del portiere rosanero saranno rivalutate nei prossimi giorni.Palermo, verso la sfida contro la Cavese: tanti gli assenti, si ferma anche SaranitiCapitolo Covid, ricevuti gli esiti dell’ultimo ciclo di tamponi: non ci sono nuovi casi positivi dopo quell'unico riscontrato qualche ... Leggi su mediagol (Di venerdì 23 aprile 2021) Altra tegola perdopo i forfait di Almici, Peretti, Saraniti Corrado, Crivello e Lucca.Il club, attraverso i propri canali ufficiali comunica che ilMattia, in una fase di gioco durante l'allenamento di ieri, ha rimediato un trauma contusivo all'occhio destro con edema della retina. Ledel calciatore, che è stato visitato oggi alla clinica Andros dal consulente della Società dott. Antonio Cuttitta. Ledelsaranno rivalutate nei prossimi giorni., verso la sfida contro la Cavese: tanti gli assenti, si ferma anche SaranitiCapitolo Covid, ricevuti gli esiti dell’ultimo ciclo di tamponi: non ci sono nuovi casi positivi dopo quell'unico riscontrato qualche ...

