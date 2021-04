Palermo, a settembre il “museo internazionale dello sport”: da stabilire ancora la sede (Di venerdì 23 aprile 2021) Un museo internazionale dello sport pronto ad aprire a Palermo.Juventus, il rewind di Dybala: “Non posso scegliere tra CR7 e Messi! Palermo? C’è un motivo se preferii i rosanero”Il progetto è stato presentato in quel di Roma da Massimo Costa che si è incontrato con il presidente del CONI, Giovanni Malagò. Un museo la cui inaugurazione è prevista per il 15 settembre 2021, intanto sono arrivate le parole dello stesso Costa nel corso dell'intervista concessa a 'Il Giornale di Sicilia'.Palermo, verso la sfida contro la Cavese: tanti gli assenti, si ferma anche Saraniti"Nelle prossime settimane indicheremo pubblicamente la sede del museo. È nostra intenzione ospitare e mettere in mostra ... Leggi su mediagol (Di venerdì 23 aprile 2021) Unpronto ad aprire a.Juventus, il rewind di Dybala: “Non posso scegliere tra CR7 e Messi!? C’è un motivo se preferii i rosanero”Il progetto è stato presentato in quel di Roma da Massimo Costa che si è incontrato con il presidente del CONI, Giovanni Malagò. Unla cui inaugurazione è prevista per il 152021, intanto sono arrivate le parolestesso Costa nel corso dell'intervista concessa a 'Il Giornale di Sicilia'., verso la sfida contro la Cavese: tanti gli assenti, si ferma anche Saraniti"Nelle prossime settimane indicheremo pubblicamente ladel. È nostra intenzione ospitare e mettere in mostra ...

