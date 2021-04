Oscar 2021, le inconsuete candidature per il miglior o la miglior regista. Ecco tutti i nomi, ma il nostro cuore batte solo per uno di loro (Di venerdì 23 aprile 2021) Due donne, due asiatici, un danese, età media: 45 anni. Le nomination per assegnare l’Oscar come migliore regia nel 2021, dopo la radicale trasformazione delle regole di ammissione dell’Academy, e durante la pandemia Covid 19 accendono la casella dell’inconsueto. Rivoluzionario ancora no, perché i cambiamenti dovrebbero avvenire per manifesta superiorità artistica e non programmaticamente con costrizioni per accedervi, ma (forse) questo è un altro discorso. Mettiamo comunque insieme i candidati: Lee Isaac Chung (“Minari”), Emerald Fennell (“Promising Young Woman”), David Fincher (“Mank”), Thomas Vinterberg (“Another Round”) e Chloé Zhao (“Nomadland “). Appunto, due donne (Fennell, Zhao), due registi di origine asiatica (Zhao, Chung), un danese (Vinterberg) e l’età media di 45 anni (la Fennell ha 35 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Due donne, due asiatici, un danese, età media: 45 anni. Lenation per assegnare l’comee regia nel, dopo la radicale trasformazione delle regole di ammissione dell’Academy, e durante la pandemia Covid 19 accendono la casella dell’inconsueto. Rivoluzionario ancora no, perché i cambiamenti dovrebbero avvenire per manifesta superiorità artistica e non programmaticamente con costrizioni per accedervi, ma (forse) questo è un altro discorso. Mettiamo comunque insieme i candidati: Lee Isaac Chung (“Minari”), Emerald Fennell (“Promising Young Woman”), David Fincher (“Mank”), Thomas Vinterberg (“Another Round”) e Chloé Zhao (“Nomadland “). Appunto, due donne (Fennell, Zhao), due registi di origine asiatica (Zhao, Chung), un danese (Vinterberg) e l’età media di 45 anni (la Fennell ha 35 ...

