Oscar 2021 | chi vincerà? I sette film da tenere d’occhio

Leggi su open.online

(Di venerdì 23 aprile 2021) Tutto è pronto per la 93esima edizione degli, che si terrà nella notte tra il 25 e il 26 aprile dopo essere stata posticipata di due mesi a causa dell’emergenza Coronavirus. I candidati come migliorsono The Father, Il processo ai Chicago 7, Nomadland, Mank, Minari, Una donna promettente, Judas and the Black Messiah e Sound of Metal. Tra questi, Nomadland è dato per favorito sia come miglior, sia per la migliore regia. The Father The Father è diretto da un regista esordiente, il 41enne francese Florian Zeller. Ma l’attore protagonista è il celeberrimo Anthony Hopkins, che interpreta un anziano padre affidato alle cure di sua figlia, interpretata da Olivia Colman. Girato in gran parte all’interno di un’unica casa, ilracconta il sempre più grave decadimento della memoria cui va incontro il ...