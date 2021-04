“Ortica”: Arisa brucia con il nuovo singolo (Di venerdì 23 aprile 2021) Oggi 23 aprile 2021 esce in radio e in digitale il nuovo singolo di Arisa “Ortica”. Un brano che parla di un amore intenso che quando finisce brucia come quando tocchi le foglie dell’Ortica. Come nasce “Ortica” per Arisa? Il brano è scritto dalla stessa Arisa e prodotta con il Maestro Adriano Pennino. “Ortica” è una canzone che parla d’amore attraverso un intimo e poetico testo in napoletano e in italiano. Un amore intenso che quando finisce si lascia dietro un dolore che ricorda il bruciore provocato dal contatto con le foglie dell’Ortica. È proprio la cantante a raccontare di cosa parla il brano dicendo: “Ortica” è una canzone che parla d’amore, quello vero che quando ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 23 aprile 2021) Oggi 23 aprile 2021 esce in radio e in digitale ildi”. Un brano che parla di un amore intenso che quando finiscecome quando tocchi le foglie dell’. Come nasce “” per? Il brano è scritto dalla stessae prodotta con il Maestro Adriano Pennino. “” è una canzone che parla d’amore attraverso un intimo e poetico testo in napoletano e in italiano. Un amore intenso che quando finisce si lascia dietro un dolore che ricorda il bruciore provocato dal contatto con le foglie dell’. È proprio la cantante a raccontare di cosa parla il brano dicendo: “” è una canzone che parla d’amore, quello vero che quando ...

ARISA_OFFICIAL : “Questa è una canzone che parla d’amore, quello vero che quando finisce brucia, come le ortiche sulla pelle.” - Ros… - Erica67806599 : @ARISA_OFFICIAL ???? ortica molto bella - rockolpoprock : Arisa canta (in napoletano) la fine di un amore nel nuovo singolo “Ortica”: l’ascolto di Rockol… - Anja61669015 : RT @Cambiacasacca: Arisa: 'L'amore vero é come l'ortica, quando finisce brucia'. Figa ci sarà Neruda che l'avranno rinominato 'ventilatore'… - Tonico904 : RT @Cambiacasacca: Arisa: 'L'amore vero é come l'ortica, quando finisce brucia'. Figa ci sarà Neruda che l'avranno rinominato 'ventilatore'… -