Oroscopo Vergine del giorno: previsioni del giorno 23/04/2021 (Di venerdì 23 aprile 2021) Se ti è possibile viaggiare, potresti riuscire a improvvisare una piccola fuga, perché il Sole, Mercurio, Venere e Urano ti stimoleranno ad allargare il tuo orizzonte. Un'altra possibilità è che tu riesca a fissare un obiettivo che ti permetterà di acquisire nuove abilità o competenze da usare a lavoro. Qualsiasi contatto tu possa avere con persone all'estero probabilmente si rivelerà proficuo, perché l'amorevole Venere e il lungimirante Urano lavoreranno insieme per aiutarti. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

