Oroscopo Toro del giorno: previsioni del giorno 23/04/2021 (Di venerdì 23 aprile 2021) Oggi le cose potrebbero andarti inaspettatamente bene, sia a lavoro che nelle relazioni, perché la benefica Venere incrocerà lo sguardo con il sorprendente Urano. Tutti i cambiamenti che Urano scatena in Toro, la tua casa dell'identità, potrebbero spingerti a prendere una decisione in amore che cambierà il tuo status da single a impegnata. Venere controlla il tuo settore lavorativo, quindi potresti essere vicina a ricevere un aumento o una promozione ampiamente meritati. Amica.

