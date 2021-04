Oroscopo Pesci del giorno: previsioni del giorno 23/04/2021 (Di venerdì 23 aprile 2021) Oggi non dovresti avere problemi nelle tue comunicazioni, perché Venere e Urano lavoreranno insieme per far funzionare le cose senza intoppi. Se hai dei contratti da finalizzare prima della Luna piena di lunedì prossimo, con tua grande sorpresa la tua controparte potrebbe trovarsi d’accordo con i tuoi termini. Venere governa il tuo settore delle risorse comuni, quindi il denaro farà sicuramente parte delle trattative. Metti tutte le tue carte sul tavolo, chiedi quello che che ritieni giusto e guarda come l’universo ti consegnerà esattamente quello di cui hai bisogno. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di venerdì 23 aprile 2021) Oggi non dovresti avere problemi nelle tue comunicazioni, perché Venere e Urano lavoreranno insieme per far funzionare le cose senza intoppi. Se hai dei contratti da finalizzare prima della Luna piena di lunedì prossimo, con tua grande sorpresa la tua controparte potrebbe trovarsi d’accordo con i tuoi termini. Venere governa il tuo settore delle risorse comuni, quindi il denaro farà sicuramente parte delle trattative. Metti tutte le tue carte sul tavolo, chiedi quello che che ritieni giusto e guarda come l’universo ti consegnerà esattamente quello di cui hai bisogno. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

