Oroscopo di Paolo Fox, 24 aprile 2021: le previsioni segno per segno (Di venerdì 23 aprile 2021) Oroscopo Paolo Fox 24 aprile 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 24 aprile? Oroscopo Paolo Fox 24 aprile: le previsioni Ariete. Se in amore dovrai trovare dei compromessi per riappacificarti con la tua dolce metà, sul lavoro dovrai prendere delle decisioni importanti e mantenere il punto. Toro. Qualche strappo alla regola in ambito amoroso è ciò di cui hai bisogno in questo momento, mentre sul lavoro si prospetta una giornata interessante. Gemelli. Questa è una giornata adatta per l’amore e un po’ di relax di coppia. Sfrutta questo giorno e non farti travolgere dalle ansie ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021)Fox 24. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 24Fox 24: leAriete. Se in amore dovrai trovare dei compromessi per riappacificarti con la tua dolce metà, sul lavoro dovrai prendere delle decisioni importanti e mantenere il punto. Toro. Qualche strappo alla regola in ambito amoroso è ciò di cui hai bisogno in questo momento, mentre sul lavoro si prospetta una giornata interessante. Gemelli. Questa è una giornata adatta per l’amore e un po’ di relax di coppia. Sfrutta questo giorno e non farti travolgere dalle ansie ...

