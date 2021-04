Oroscopo Capricorno del giorno: previsioni del giorno 23/04/2021 (Di venerdì 23 aprile 2021) Di recente la tua vita domestica potrebbe essere stata particolarmente impegnativa, ma ora hai probabilmente risolto tutti i problemi. Hai bisogno di un po’ di divertimento e quattro pianeti (il Sole, Mercurio, Venere e Urano) ti aiuteranno a trovarlo. La romantica Venere si trova ancora in perfetta armonia con il sorprendente Urano, quindi se sei single potresti riuscire a incontrare una persona speciale. In alternativa, potresti divertirti giocando con i tuoi figli o dedicandoti ai tuoi hobby preferiti. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di venerdì 23 aprile 2021) Di recente la tua vita domestica potrebbe essere stata particolarmente impegnativa, ma ora hai probabilmente risolto tutti i problemi. Hai bisogno di un po’ di divertimento e quattro pianeti (il Sole, Mercurio, Venere e Urano) ti aiuteranno a trovarlo. La romantica Venere si trova ancora in perfetta armonia con il sorprendente Urano, quindi se sei single potresti riuscire a incontrare una persona speciale. In alternativa, potresti divertirti giocando con i tuoi figli o dedicandoti ai tuoi hobby preferiti. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

