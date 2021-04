Oroscopo Cancro, domani 24 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di venerdì 23 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 24 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro. Venere e la Luna occupano delle posizioni splendide nei vostri piani celesti, cari amici del Cancro, e dovrebbero aumentare la vostra intuitività, già parecchio marcata normalmente! Dovrebbero anche rendervi più vogliosi di sperimentare delle emozioni positive, soprattutto sotto il piano sentimentale. Riuscirete a provare una gioia maggiore, unita ad un buon senso di soddisfazione, per le piccole emozioni del quotidiano. Solamente la forma psicofisica sembra essere leggermente sottotono, ma basta che ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 24? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Venere e la Luna occupano delle posizioni splendide nei vostri piani celesti, cari amici del, e dovrebbero aumentare la vostra intuitività, già parecchio marcata normalmente! Dovrebbero anche rendervi più vogliosi di sperimentare delle emozioni positive, soprattutto sotto il piano sentimentale. Riuscirete a provare una gioia maggiore, unita ad un buon senso di soddisfazione, per le piccole emozioni del quotidiano. Solamente la forma psicofisica sembra essere leggermente sottotono, ma basta che ...

