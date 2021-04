Oroscopo Cancro del giorno: previsioni del giorno 23/04/2021 (Di venerdì 23 aprile 2021) Se di recente ti sei dedicata unicamente al lavoro, è arrivato il momento di dare spazio al divertimento. Mercurio, Venere, Urano e il Sole stanno intrattenendo ottimi rapporti nel tuo settore dell’amicizia, e ti incoraggiano a vivere il mondo. Presto potrebbe presentarsi un’opportunità elettrizzante a cui sarai molto interessata, grazie a Venere e Urano che danzano quasi congiunti. Potrebbe riguardare un impegno umanitario o un’associazione di cui vuoi far parte, ma anche un’attività informatica che ti permetterà di interagire con molte persone che hanno i tuoi stessi interessi. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di venerdì 23 aprile 2021) Se di recente ti sei dedicata unicamente al lavoro, è arrivato il momento di dare spazio al divertimento. Mercurio, Venere, Urano e il Sole stanno intrattenendo ottimi rapporti nel tuo settore dell’amicizia, e ti incoraggiano a vivere il mondo. Presto potrebbe presentarsi un’opportunità elettrizzante a cui sarai molto interessata, grazie a Venere e Urano che danzano quasi congiunti. Potrebbe riguardare un impegno umanitario o un’associazione di cui vuoi far parte, ma anche un’attività informatica che ti permetterà di interagire con molte persone che hanno i tuoi stessi interessi. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

