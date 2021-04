Ornella Vanoni e la storia di quella violenza che l’ha fatta vergognare | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ieri, ospite di Otto e mezzo ha commentato la vicenda deldi Beppe Grillo, pubblicato in difesa del figlio Ciro, in cui l’Elevato ha messo in dubbio che una vittima di stupro sia credibile se non denuncia subitoe ladicheLaracconta un episodio diche ha subito lei stessa, potere ascoltarla al minuto 26.40 deldella puntata di Otto e mezzo di ieri. E lo fa per far capire quanto può essere soverchiante la vergogna che la vittima prova, come se fosse colpevole: “Perché gli uomini si stupiscono così tanto che una donna, una ...