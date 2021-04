Opel Grandland X Plug-in Hybrid4 | la prova de Il Fatto it Adatta anche alle piste da motocross – FOTO

(Di venerdì 23 aprile 2021)-inè uno dei tasselli dell’elettrificazione per il marchio del fulmine, che ha una strategia basata su tre pilastri fondamentali: profittabilità, globalizzazione ed elettrificazione. La prima è andata benein un anno come il 2020 e la seconda procede spedita, con vendite iniziatefuori dall’Europa e che sono cresciute del 50% pure durante la pandemia. La terza vede 9 veicoli elettrificati in arrivo entro la fine di quest’anno e l’intera gamma con almeno una versione elettrificata per ogni modello entro il 2024. In questo contesto arriva laX Pluyg-in, la prima ibrida ricaricabile della marca mail primo modello con la trazione integrale ...

Ho passato due settimane in compagnia della Opel Grandland X Hybrid4 PHEV 2021 (o Plug - in) e ve l'ho raccontata qui (c'è anche il video). Abbiamo visto insieme i suoi pregi e i suoi difetti, quanto consuma il suo propulsore 1.6 turbo benzina ...Trazione integrale e 300 CV in totale a disposizione, per Opel Grandland X Hybrid4 che non si ferma nemmeno davanti ad una pista da motocross. Salite al limite, sterrato solitamente percorso dalle due ruote da cross e un'agilità da prima della classe, quella ...La strategia di Opel che prevede l'elettrificazione dell'intera gamma di veicoli entro il 2024 passa sicuramente per soluzioni recenti come la nuova Corsa-E ma ha origine con Grandland X Hybrid4, la ...