zazoomblog : Omofobia: Binetti no a libri porno a scuola ministero Istruzione intervenga - #Omofobia: #Binetti #libri #porno - TV7Benevento : Omofobia: Binetti, 'no a libri porno a scuola, ministero Istruzione intervenga'... -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Binetti

Gayburg

Come ricorda la senatrice dell'Udc, Paola, che sottolinea anche l'urgenza 'di cui non parla ...Affari costituzionali della Camera che vuole licenziare una legge che riguardi l'senza ...Come ricorda la senatrice dell'Udc, Paola, che sottolinea anche l'urgenza 'di cui non parla ...Affari costituzionali della Camera che vuole licenziare una legge che riguardi l'senza ...Lo afferma la senatrice dell’Udc Paola Binetti, componente della Commissione parlamentare per lInfanzia. “Per ironia della sorte -aggiunge- il caso esplode proprio in occasione della Giornata mondiale ...Venendo in Italia, c’è qualcosa di simile a proposito della battaglia politica in Parlamento sulla legge contro l’omofobia che il Senato dovrebbe approvare. Anche in questo caso sono le donne le più ...