Omicidio a Rocchetta Nervina: l’anziana ha tentato di difendersi (Di venerdì 23 aprile 2021) Ha tentato di difendersi Tina Boero, la donna di 80 anni uccisa nella notte di lunedì scorso con una ferita mortale alla gola, nella propria abitazione di Rocchetta Nervina. Per il suo Omicidio è accusato il marito, 81 anni, per il quale sarà disposta la custodia cautelare in carcere quando sarà dimesso dall’ospedale, dove si trova dopo aver tentato il suicidio. Il corpo della vittima è stato sottoposto oggi all’autopsia dal medico legale Francesca Fossati: l’anziana donna, non appena si sarebbe accorta dell’aggressione, avrebbe cercato di parare la coltellata. Questo è deducibile dalle ferite che ha riportato alle mani. Nonostante ciò, purtroppo, non è riuscita ad evitare che il marito la colpisse mortalmente. L'articolo proviene da Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di venerdì 23 aprile 2021) HadiTina Boero, la donna di 80 anni uccisa nella notte di lunedì scorso con una ferita mortale alla gola, nella propria abitazione di. Per il suoè accusato il marito, 81 anni, per il quale sarà disposta la custodia cautelare in carcere quando sarà dimesso dall’ospedale, dove si trova dopo averil suicidio. Il corpo della vittima è stato sottoposto oggi all’autopsia dal medico legale Francesca Fossati:donna, non appena si sarebbe accorta dell’aggressione, avrebbe cercato di parare la coltellata. Questo è deducibile dalle ferite che ha riportato alle mani. Nonostante ciò, purtroppo, non è riuscita ad evitare che il marito la colpisse mortalmente. L'articolo proviene da Quotidianpost.

Advertising

riviera24 : Omicidio a Rocchetta, Sartori fa scena muta davanti al gip - SanremoNews : Omicidio a Rocchetta Nervina, domani Sartori davanti al gip per l'interrogatorio di garanzia - imperianews_it : Omicidio a Rocchetta Nervina, domani Sartori davanti al gip per l'interrogatorio di garanzia - ilnazionaleit : Omicidio a Rocchetta Nervina, domani Sartori davanti al gip per l'interrogatorio di garanzia - Giacinto_Bruno : Omicidio a Rocchetta Nervina, il vigile urbano: 'Ieri erano in chiesa, un gesto inaspettato siamo tut… -