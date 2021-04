Olimpiadi, il CT del Brasile Jardine: "Desidero convocare Neymar come fuoriquota" (Di venerdì 23 aprile 2021) Rio de Janeiro, 22 aprile 2021 - André Jardine , CT della selezione Olimpica del Brasile , vuole convocare Neymar per le Olimpiadi di Tokyo . La Seleçao è stata sorteggiata nel girone composto da ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Rio de Janeiro, 22 aprile 2021 - André, CT della selezione Olimpica del, vuoleper ledi Tokyo . La Seleçao è stata sorteggiata nel girone composto da ...

Advertising

acmilan : L’amicizia speciale tra Jesse Owens e Luz Long nata sulla pedana delle Olimpiadi di Berlino del 1936, espressione d… - emanuelmme1 : RT @ultimenotizie: Il #Giappone ha dichiarato un nuovo stato d'emergenza per la crisi causata dal coronavirus. La decisione del governo arr… - MovartuLC : RT @ultimenotizie: Il #Giappone ha dichiarato un nuovo stato d'emergenza per la crisi causata dal coronavirus. La decisione del governo arr… - EnricoGiannell1 : RT @ultimenotizie: Il #Giappone ha dichiarato un nuovo stato d'emergenza per la crisi causata dal coronavirus. La decisione del governo arr… - domenico2022_ : RT @ultimenotizie: Il #Giappone ha dichiarato un nuovo stato d'emergenza per la crisi causata dal coronavirus. La decisione del governo arr… -