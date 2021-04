Olimpiadi 2026, Cio contrario alla pista da bob a Cortina: Regione Veneto dovrà pagarsi da sola l’impianto da almeno 50 milioni di euro (Di venerdì 23 aprile 2021) Non piace al Comitato olimpico internazionale il progetto da 50 milioni di euro, poi lievitato fino a un’ottantina, per una nuova pista da bob a Cortina d’Ampezzo per le Olimpiadi 2026. Se la Regione Veneto lo vuole costruire, faccia pure, ma a sue spese, senza che l’opera rientri nel masterplan olimpico. È la seconda volta che il governatore Luca Zaia si vede chiudere in faccia la porta dal Cio per quanto riguarda quella che dovrebbe essere una ristrutturazione del vecchio impianto utilizzato nei Giochi del 1956, ma in realtà sarà un completo rifacimento. Il verdetto a questo punto sembra senza appello. La commissione di coordinamento del Cio si è riunita sotto la presidenza della finlandese Sari Essaya per verificare lo stato dell’organizzazione. Pur ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Non piace al Comitato olimpico internazionale il progetto da 50di, poi lievitato fino a un’ottantina, per una nuovada bob ad’Ampezzo per le. Se lalo vuole costruire, faccia pure, ma a sue spese, senza che l’opera rientri nel masterplan olimpico. È la seconda volta che il governatore Luca Zaia si vede chiudere in faccia la porta dal Cio per quanto riguarda quella che dovrebbe essere una ristrutturazione del vecchio impianto utilizzato nei Giochi del 1956, ma in realtà sarà un completo rifacimento. Il verdetto a questo punto sembra senza appello. La commissione di coordinamento del Cio si è riunita sotto la presidenza della finlandese Sari Essaya per verificare lo stato dell’organizzazione. Pur ...

