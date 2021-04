Offresi 8 fari della Marina per 50 anni: il bando scade a giugno (Di venerdì 23 aprile 2021) Continua l’offerta a privati di fari della Marina Militare promossa dal Difesa Servizi Spa e Agenzia del Demanio. È stata prorogata al prossimo 23 giugno la scadenza del quarto bando di gara per la concessione di 8 fari. Si tratta di Capel Rosso sull’isola di Giannutri (Gr), Capo Rizzuto a Isola di Capo Rizzuto (Kr), Capo Rossello a Realmonte (Ag), Caderini a Siracusa, Isola di S. Eufemia a Vieste (Fg), Punta Alice a Cirò Marina (Kr), Punta Stilo a Monasterace (Rc) e Capo Rasocolmo a Messina. L’iniziativa è finalizzata all’affidamento delle strutture a privati, fino ad un massimo di 50 anni, al fine della loro valorizzazione economica in chiave turistico-ricettiva. Il bando rientra nel più ampio ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Continua l’offerta a privati diMilitare promossa dal Difesa Servizi Spa e Agenzia del Demanio. È stata prorogata al prossimo 23lanza del quartodi gara per la concessione di 8. Si tratta di Capel Rosso sull’isola di Giannutri (Gr), Capo Rizzuto a Isola di Capo Rizzuto (Kr), Capo Rossello a Realmonte (Ag), Caderini a Siracusa, Isola di S. Eufemia a Vieste (Fg), Punta Alice a Cirò(Kr), Punta Stilo a Monasterace (Rc) e Capo Rasocolmo a Messina. L’iniziativa è finalizzata all’affidamento delle strutture a privati, fino ad un massimo di 50, al fineloro valorizzazione economica in chiave turistico-ricettiva. Ilrientra nel più ampio ...

