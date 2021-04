Obiettivo 2050. L’aviazione europea (con Breton) per la ripresa green (Di venerdì 23 aprile 2021) “L’aviazione civile è un settore strategico per l’Europa, essendo anche la spina dorsale di tutta l’industria aerospaziale e della difesa”. Così il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton, ha iniziato il suo intervento alla conferenza “Clean aviation for a competitive green recovery in Europe: innovative ideas take flight”, organizzata nel quadro di Clean Sky, l’iniziativa dell’Ue impegnata a sostenere la ripresa economica sostenibile delL’aviazione e a rendere il comparto neutrale per il clima entro il 2050, in linea con il green deal della Commissione. Nel corso dell’evento on-line si sono alternati diciotto esponenti del settore aeronautico europeo, dalle istituzioni dell’Ue, all’industria, dalle compagnie aeree ai fornitori di servizi aeronautici. ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 aprile 2021) “civile è un settore strategico per l’Europa, essendo anche la spina dorsale di tutta l’industria aerospaziale e della difesa”. Così il commissario europeo al Mercato interno, Thierry, ha iniziato il suo intervento alla conferenza “Clean aviation for a competitiverecovery in Europe: innovative ideas take flight”, organizzata nel quadro di Clean Sky, l’iniziativa dell’Ue impegnata a sostenere laeconomica sostenibile dele a rendere il comparto neutrale per il clima entro il, in linea con ildeal della Commissione. Nel corso dell’evento on-line si sono alternati diciotto esponenti del settore aeronautico europeo, dalle istituzioni dell’Ue, all’industria, dalle compagnie aeree ai fornitori di servizi aeronautici. ...

Ultime Notizie dalla rete : Obiettivo 2050 Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima: parte la transizione ecologica a Bologna L'obiettivo del Piano è la definizione delle azioni necessarie per raggiungere la decarbonizzazione nel 2040 " traguardo che l'Unione europea pone oggi al 2050 " ma si prefigge anche un proposito di ...

Economia circolare, Bratti: procedure semplici e regole omogenee Così Alessandro Bratti, direttore generale ISPRA, partecipando al webinar sul 'Piano Europeo per un'Economia Circolare Obiettivo 2050', promosso da Askanews e dal Parlamento europeo in Italia. 'In ...

Obiettivo 2050: il piano europeo per un'economia circolare Agenzia askanews Honda punta a vendere solo veicoli elettrici entro il 2040 Il costruttore intende arrivare alla neutralità delle emissioni di CO2 per tutti i prodotti e le attività aziendali in cui è coinvolto entro il 2050. Per arrivare a questo ... come accennato ...

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima: parte la transizione ecologica a Bologna L’obiettivo del Piano è la definizione delle azioni necessarie per raggiungere la decarbonizzazione nel 2040 – traguardo che l’Unione europea pone oggi al 2050 – ma si prefigge anche un proposito di ...

