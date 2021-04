Oasi Ohana | il luogo dove i cani | e le persone | formano una grande famiglia

(Di venerdì 23 aprile 2021) Unacasa di campagna nell’entroterra agrigentino, è qui che Chiara Calasanzio ha fondato la sua, un’vivono e convivono come una, affinché nessuno sia più lasciato solo. E qui non esistono gabbie dentro le quali ivengono rinchiusi, i cuccioli a quattro zampe sono liberi di correre nel verde e di giocare, di familiarizzare con gli altri. Nessuno viene lasciato solo, mai. Grazie all’aiuto dei volontari, e dal supporto dei privati, questo magnificoa Santa Margherita di Belice continua a salvare vite. E nonostante l’non percepisca alcun fondo pubblico, non essendo unle, opera ormai da quasi ...

Gazzetta del Sud - Edizione Sicilia

Le condizioni della cagnolina gettata dal finestrino di un'auto in corsa nelle campagne di Menfi , nell'Agrigentino, fanno ben sperare. Ad annunciarlo un post su Facebook dell'; un post pieno di emozione, emblema di tutto l'amore delle volontarie che hanno preso in cura la cucciola, che scrivono: 'Non so scrivere bene mentre piango, quindi perdonerete gli errori, ...Strage di cani in Pakistan, l'iniziativa dell'di: via ad una raccolta firme Cimitero, affidati i lavori: verranno costruiti 32 nuovi loculi Apre lo 'Sportello di ascolto solidale': aiuterà anche le famiglie Video del giorno Il tuo ...«Venti secondi fatti per voi che DA TUTTA EUROPA state seguendo le sorti di questa anima pura e ci date una forza mostruosa! Notte tranquilla, mattinata idem, nessuna crisi convulsiva. E ora stiamo pe ...Hola, il cane lanciato dal finestrino della macchina: ora sorride e non ha più delle crisi legate al brutto episodio subito. Le volontarie cercano di rispondere a tutti i messaggi d’adozione. Un caso ...