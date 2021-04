Nuovo decreto legge RIAPERTURE Cosa cambia dal 26 aprile

Advertising

borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - Corriere : La Lega si astiene sul coprifuoco. L’irritazione di Draghi: «Un fatto grave, che fatico a comprendere» - Corriere : «È un fatto grave» - Giorno_Brescia : Nuovo decreto riaperture: le regole in Toscana, come cambia la vita quotidiana - fupo21 : Ma il grande LIQUIDATORE #Draghi cosa vuole fare ora che tutte le regioni(destra e sinistra) gli hanno fatto sapere… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto

Le selezioni saranno basate sulle nuove regole introdotte con illegge 44/2021 del 1 aprile, mentre le prove avverranno in sicurezza grazie alProtocollo validato dal Cts a fine marzo. ...ROMA - Sono tre i modelli del pass verde, il certificato Covid che potrebbe salvare le vacanze per milioni di italiani. Il "lascia passare" è contenuto nelpubblicato in Gazzetta Ufficiale (vedi sotto allegato dei modelli del pass verde) . Ma vediamo, adesso con l'ufficialità della pubblicazione delCovid come funziona. Il pass ...La Lega ha prodotto il primo strappo nel governo astenendosi sul nuovo decreto per le riaperture. In questo caso, si è trattato di un rischio non del tutto preventivato dal presidente Draghi? “Non so ...Matrimoni 2021 regole quali sono? Vediamo le misure previste dal nuovo Decreto per le celebrazioni. Matrimoni 2021 regole: si possono celebrare? Nel testo del nuovo decreto Covid non emergono ...