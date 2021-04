Nuove Ca.Se di Calenzano e Sesto Fiorentino

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il progetto riguarda funzioni omogenee per tutti e due i Comuni contigui. Si tratta del recupero della qualità di quartieri diventati periferici, della riqualificazione e del recupero della qualità delle funzioni delle località centrali urbane, di incrementare la qualità e la quantità degli alloggi di edilizia popolare e sociale, di creare spazi identitari e per la qualità dell’abitare e della “vita di comunità” e della creazione di una rete di progettazione e gestione dei servizi. La strategia è quella che si incentra su un mix di interventi infrastrutturali e di modalità di gestione. I territori dei due Comuni sono considerati uno spazio unico integrato di funzioni e servizi per incrementare la qualità dell’abitare e del vivere in comunità. Si prevede di riqualificare contemporaneamente quei quartieri che hanno perso le funzioni di servizi e quelle caratteristiche di vita di ...