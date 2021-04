Nuova Champions League | Klopp e Guardiola polemici

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il nuovo formato della, che partirà nel 2024, non piace ai tecnici di Liverpool e City,Lunedì, oltre alla Super, poi naufragata il giorno successivo, la Uefa ha presentato il nuovo format della, che partirà dal 2024. Il nuovo formato presenta un girone unico composto da 36 squadre, dove ogni squadra dovrà giocare ogni partita per qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta. Laperò non piace a tutti, e due dei migliori tecnici al mondo,, l’hanno duramente criticata. “Le uniche persone che non vengono mai interpellate sono gli allenatori, i giocatori, i tifosi. Siamo già al limite e credetemi, tutti ...

...fino in fondo nel torneo italiano e di guidare le sue atlete alla conquista dellaLeague. ... guarda al futuro, a una stagionee ricca di emozioni. "Ringrazio il presidente, Alessandra ...La squadra veniva dall'eliminazione ine l'allenatore sembrava in bilico. A preoccupare ... Segui già lapagina Sport de ilGiornale.it?La Super League è fuori dal tavolo, molto bene, ma la nuova Champions League non è 'Oh è fantastico'. Nessuno ce lo ha chiesto, ma si aggiungono sempre più partite". Il tono dell'allenatore tedesco è ...Non soltanto la Superlega: a Jurgen Klopp non piace neanche il nuovo format della Champions. Le polemiche di questi giorni, seguite al vero e proprio terremoto nel mondo calcistico dopo la nascita del ...