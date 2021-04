Novena a Santa Caterina da Siena | Patrona d’Italia – Quarto giorno

(Di venerdì 23 aprile 2021) Preghiamo con fiducia questa grandesenese, protettrice del nostro Paese, che interceda per tutti noi.Benincasa (, 25 marzo 1347 – Roma, 29 aprile 1380), la più giovane di una famiglia molto numerosa di 24 fratelli e sorelle, sente la chiamata a consacrarsi a Dio in giovane età. A sedici anni diventa terziaria L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

MorganilRamingo : 4°giorno:Novena a Santa Caterina da Siena ?? - camilabuck : Tarefa 2 da Novena de Santa Gianna #santagiannaberettamolla #dia2 #autenticidade - KattInForma : Novena a Santa Caterina da Siena, Patrona d’Italia – Terzo giorno - lecodisavona : A Varazze la Novena in onore di Santa Caterina patrona della Città - eterea_naive : RT @MorganilRamingo: 3°giorno: Novena a Santa Caterina da Siena ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Novena Santa

Radio Spada

Grosseto: A partire da domani, venerdi 23 aprile, avrà inizio lain preparazione alla festa ... Cottolengo; 27 aprile parrocchiaLucia; 28 aprile parrocchiaFamiglia; 29 aprile ...A partire da domani, venerdì 23 aprile, avrà inizio lain preparazione alla festa annuale della Madonna delle Grazie , compatrona della città e ... Cottolengo; 27 aprile parrocchiaLucia; 28 ...Novena a Santa Caterina da Siena Questa novena si può recitare dal 20 al 28 aprile in preparazione della festa della Santa, il 29 aprile, oppure in qualsiasi momento per proprie necessità. Come per ...Novena per la festa del Cottolengo ... www.cottolengo.org. La festa del Santo Venerdì 30 aprile, la Festa del Santo Cottolengo sarà celebrata nella Chiesa dei Santi Antonio Abate e Vincenzo De’ Paoli, ...