Non mi uccidere, il film horror romantico con Rocco Fasano (di Skam Italia) e Alice Pagani (Di venerdì 23 aprile 2021) Dal 21 aprile è disponibile su tutte le maggiori piattaforme digitali Non mi uccidere, un nuovo dramma sovrannaturale tratto dal romanzo gothic dark del 2005 della scrittrice Chiara Palazzolo (che per l’occasione tornerà nelle librerie il 29 del mese in corso). Leggi anche: VERISSIMO, anticipazioni e ospiti di sabato 24 aprile I protagonisti? Due degli attori giovani più promettenti e amati del nostro paese: Alice Pagani (Ludovica / Desirèe nell’instant cult Baby) e Rocco Fasano (Niccolò Fares nella webserie cult Skam Italia). Il merito di questo binomio pazzesco è del regista romano Andrea De Sica (nipote di Christian de Sica), che ha trasformato in realtà il sogno di milioni di adolescenti unendo in questo avvincente dark thriller due degli attori più amati dal ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 23 aprile 2021) Dal 21 aprile è disponibile su tutte le maggiori piattaforme digitali Non mi, un nuovo dramma sovrannaturale tratto dal romanzo gothic dark del 2005 della scrittrice Chiara Palazzolo (che per l’occasione tornerà nelle librerie il 29 del mese in corso). Leggi anche: VERISSIMO, anticipazioni e ospiti di sabato 24 aprile I protagonisti? Due degli attori giovani più promettenti e amati del nostro paese:(Ludovica / Desirèe nell’instant cult Baby) e(Niccolò Fares nella webserie cult). Il merito di questo binomio pazzesco è del regista romano Andrea De Sica (nipote di Christian de Sica), che ha trasformato in realtà il sogno di milioni di adolescenti unendo in questo avvincente dark thriller due degli attori più amati dal ...

Advertising

MarcoBellinazzo : La Superlega non era la soluzione ideale. Ma la stasi favorisce solo i club già ricchi. La Uefa deve correggere que… - amnestyitalia : #Myanmar L’uso di armi normalmente usate nei campi di battaglia è espressione di una precisa e premeditata volontà… - MaccabiItalia : Oggi in #France uccidere #ebrei non è reato. #JusticeForSarahHalimi #SaraHalimi - antoniopizzo : @teoKrazia Ho appena provato a riprenderlo dopo mesi (confesso che non mi stesse proprio esaltando). Sono a un boss… - dar_casartelli : No dai, non si può arrestare così un bravo giovane migrante. In fondo ha solo minacciato di uccidere una bambina. È… -