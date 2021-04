“Non era mai successo”. llary Blasi choc, la triste notizia è arrivata poco dopo la fine dell’Isola dei Famosi. Cos’è successo (Di venerdì 23 aprile 2021) Una nuova puntata de L’Isola dei Famosi è andata in onda ieri sera giovedì 22 aprile, ma nonostante finalmente qualcosa si stia muovendo tra i naufraghi e le dinamiche siano iniziate, gli ascolti restano bassi. Record negativo L’appuntamento di ieri infatti ha registrato il 16,9% di share e soltanto 2.838.000 di telespettatori, ancora meno del precedente record negativo del 15 aprile scorso, dove a guardare il reality erano stati appena 2.942.000 di telespettatori per uno share del 17,10%. La concorrenza insomma continua a vincere, la Rai si conferma superiore per il seguito ottenuto dalle sue fiction, la quarta puntata di Un Passo dal Cielo 6, con Daniele Liotti, ha tenuto incollati allo schermo 4.952.000 di telespettatori e il 21,6% di share, quasi il doppio del reality di Ilary Blasi. Nuovi arrivi Nella puntata nuovi arrivi ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 23 aprile 2021) Una nuova puntata de L’Isola deiè andata in onda ieri sera giovedì 22 aprile, ma nonostante finalmente qualcosa si stia muovendo tra i naufraghi e le dinamiche siano iniziate, gli ascolti restano bassi. Record negativo L’appuntamento di ieri infatti ha registrato il 16,9% di share e soltanto 2.838.000 di telespettatori, ancora meno del precedente record negativo del 15 aprile scorso, dove a guardare il reality erano stati appena 2.942.000 di telespettatori per uno share del 17,10%. La concorrenza insomma continua a vincere, la Rai si conferma superiore per il seguito ottenuto dalle sue fiction, la quarta puntata di Un Passo dal Cielo 6, con Daniele Liotti, ha tenuto incollati allo schermo 4.952.000 di telespettatori e il 21,6% di share, quasi il doppio del reality di Ilary. Nuovi arrivi Nella puntata nuovi arrivi ...

