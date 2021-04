Noi | madri di figli disabili | diventiamo carogne perché siamo buone davvero

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ci incontrano davanti alle scuole dell’infanzia ele più disorganizzate con le borse più voluminose, passeggini enormi, capelli spettinati, occhiaie e tuta da ginnastica con la quale forse abbiamo anche dormito. Non cilavate per bene se non il viso. Abbiamo afferrato in qualche modo il coraggio che non abbiamo e abbiamo portato il nostro bambino diverso tra bambolotti perfetti di genitori meravigliosi. Non civiste quantobelle noi. Non abbiamo guardato ‘con il dietro degli occhi’, ma solo con ciò che la tradizione ci ha insegnato.state chiamate per una riunione con un nome strano ed eravamo solo noi. Si chiama Glh, Gruppo di Lavoro sull’Handicap, e parlano di nostroo come fosse una bomba che sta per esplodere. Noi ce ne occupiamo da sole e poi ...